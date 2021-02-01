Российская Федерация инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине. 11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудят минские соглашения.

Об этом свидетельствует программа заседаний Совбеза ООН.

Однако в самом календаре нет никакой информации о назначенном заседании, кроме того, что его инициировала Россия.

РБК-Украина со ссылкой на росСМИ пишет, что заседание состоится в связи с шестилетием подписания минских соглашений.

Заседание Совбеза ООН пройдет по видеосвязи в открытом формате.

Отметим, что 2 декабря прошлого года Совет безопасности ООН обсудил выполнение минских договоренностей. Инициатором обсуждений выступила Россия.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей и вывести свои силы и вооружение из Украины.