Российская Федерация инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине. 11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудят минские соглашения.
Об этом свидетельствует программа заседаний Совбеза ООН.
Однако в самом календаре нет никакой информации о назначенном заседании, кроме того, что его инициировала Россия.
РБК-Украина со ссылкой на росСМИ пишет, что заседание состоится в связи с шестилетием подписания минских соглашений.
Заседание Совбеза ООН пройдет по видеосвязи в открытом формате.
Отметим, что 2 декабря прошлого года Совет безопасности ООН обсудил выполнение минских договоренностей. Инициатором обсуждений выступила Россия.
Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей и вывести свои силы и вооружение из Украины.
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Российская Федерация инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине. 11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудят минские соглашения.
Об этом свидетельствует программа заседаний Совбеза ООН.
Однако в самом календаре нет никакой информации о назначенном заседании, кроме того, что его инициировала Россия.
РБК-Украина со ссылкой на росСМИ пишет, что заседание состоится в связи с шестилетием подписания минских соглашений.
Заседание Совбеза ООН пройдет по видеосвязи в открытом формате.
Отметим, что 2 декабря прошлого года Совет безопасности ООН обсудил выполнение минских договоренностей. Инициатором обсуждений выступила Россия.
Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках минских договоренностей и вывести свои силы и вооружение из Украины.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа