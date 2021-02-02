Власти Амстердама приняли решение о ликвидации района «красных фонарей». «Эротический анклав» создадут вдали от центра города, постановили депутаты городского совета.

Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает издание The Guardian.

С таким предложением выступила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Отчасти на ее решение повлияла пандемия, а также, желание изменить контингент туристов, которые прибывают в Амстердам. Большая группа политических партий поддержала ее предложение «закрыть окна борделей вдоль узких аллей вокруг доков».

— Всех работников интимной сферы услуг попросят покинуть район Де Валлен и перебраться в новый специальный центр в другой части города, — пишет издание.

В то же время, местонахождение нового района красных фонарей «Де Валлен» пока не уточняется.

Известно, что Фемке Халсема, мэр Амстердама с июля 2018 года, с момента вступления в должность настаивала на закрытии кафе для любителей каннабиса и закрытии заведений, где трудятся ночные бабочки, уверяя, что именно они, а не, например, городские каналы, стали туристической достопримечательностью портового города. Халсема также настаивала на переносе района красных фонарей из-за того, что некоторые иностранцы «оскорбляют и унижают» сотрудниц заведений на глазах других «добропорядочных туристов».

Христианские партии уже давно добивались закрытия борделей в центре Амстердама и недавно их поддержала также «Народная партия за свободу и демократию», которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, а также «Трудовая партия» и «Зеленые».

— Речь идет о том, чтобы перезагрузить Амстердам как город для посетителей. Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не за любую цену. Мы должны решительно вмешаться, — рассказал представитель «Рабочей партии».

Большинство представителей городского совета уверены в том, что переезд необходим для изменения типа туристов, привлекаемых в Амстердам.

— Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для иностранцев после пандемии, — заявил Деннис Буткан из голландской лейбористской партии.

Ранее сообщалось, что власти Амстердама намерены запретить продажу туристам легких наркотиков. В кофешопы будут пускать только жителей страны.