Минобороны США и космическое агентство NASA начали взаимодействие с целью обеспечения боевой защиты американских спутников, а также будущих баз NASA на Луне.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
— Руководитель операций Космических сил США генерал Джон Рэймонд объявил о научно-исследовательском партнерстве с NASA, направленном на защиту спутников от лазеров и кибератак. По информации осведомленных чиновников и представителей промышленности, ожидается, что гражданско-военное сотрудничество распространится на защиту будущих баз NASA на поверхности Луны, — пишет издание.
Сейчас идет борьба среди компаний за возможность воспользоваться объединением военных и гражданских планов по освоению спутника Земли, указывает WSJ. В частности, по его данным, за контракты соревнуются такие крупные игроки, как Northrop Grumman Corp, Leidos Holdings Inc., а также компания Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. Кроме того, к процессу присоединяется ряд меньших компаний.
Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к 2026 году планирует подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной электростанции.
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Минобороны США и космическое агентство NASA начали взаимодействие с целью обеспечения боевой защиты американских спутников, а также будущих баз NASA на Луне.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
— Руководитель операций Космических сил США генерал Джон Рэймонд объявил о научно-исследовательском партнерстве с NASA, направленном на защиту спутников от лазеров и кибератак. По информации осведомленных чиновников и представителей промышленности, ожидается, что гражданско-военное сотрудничество распространится на защиту будущих баз NASA на поверхности Луны, — пишет издание.
Сейчас идет борьба среди компаний за возможность воспользоваться объединением военных и гражданских планов по освоению спутника Земли, указывает WSJ. В частности, по его данным, за контракты соревнуются такие крупные игроки, как Northrop Grumman Corp, Leidos Holdings Inc., а также компания Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. Кроме того, к процессу присоединяется ряд меньших компаний.
Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к 2026 году планирует подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной электростанции.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа