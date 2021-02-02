Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что к лету жители города погасят долги за тепло перед коммунальным предприятием «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Март» 28 января, - пишут НикВести.

— Я надеюсь, что это так всегда в начале года у нас создается такая задолженность, а потом идет погашение. Потому что очень большое количество денег идет во время отопительного сезона, потом уже у нас так разбиваются эти деньги на те, которые оплачиваются во время отопительного сезона и немного, когда не работает отопление. Сегодня у некоторых нет денег на базовые вещи: заплатить за электроэнергию, чтобы ее не отключили, заплатить за еду, теплую одежду. Поэтому, это закономерно, что у людей создается задолженность. Но я надеюсь, что эта задолженность будет ликвидирована. Более того, один вопрос, когда мы там задолжали какие-то небольшие деньги, и с вами никто не будет судиться. Другая тема, когда вы должны тысячи гривен, когда на вас подают в суд и потом еще кроме этих денег с вас стягивают судебный сбор. Когда вам арестовывают квартиру или не дают возможность выехать за границу, либо блокируют карточки ваши, это сейчас также происходит. Это закономерно, и я надеюсь, что ситуация улучшится до лета, или летом, когда люди начнут восстанавливать свои финансовые возможности. В любом случае, понятно, что предприятию необходимо работать. Я вообще считаю, что это несправедливо, когда деньги берут со всех, и добавляют за тех, у кого есть централизованное отопление, потому что люди в частном секторе не имеют этого отопления. Люди, которые имеют собственное отопление, не должны платить налоги и кого-то обеспечивать теплом. Но в любом случае, так работает община, так работает страна, мы друг за друга должны стоять и думать, - сказал Александр Сенкевич.