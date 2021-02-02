Власти Амстердама согласовали решение о закрытии борделей в районе красных фонарей и создании «эротического центра» далеко от центра города.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
Предложение мэра города Фемке Халсема закрыть эротические витрины в узких переулках вокруг доков Амстердама поддержали большинство политических партий.
Секс-работницам из района красных фонарей предложат переехать в специально построенный центр в другом месте Амстердама, местоположение которого еще предстоит определить.
– Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей, - сказал Деннис Буткан из Лейбористской партии.
Когда эта идея была предложена впервые, недавно сформированная группа лоббистов под названием Red Light United заявила, что 90% из 170 опрошенных ею секс-работниц хотели бы остаться на улицах Сингел и Де Валлен, выходящих на канал.
Однако большинство членов городского совета согласились с тем, что переезд необходим для изменения типа туристов, которые будут приезжать в Амстердам.
Второе предложение запретить туристам покупать каннабис в городских кафе пока не получило поддержки из-за опасений, что это приведет к незаконной торговле на улицах.
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Власти Амстердама согласовали решение о закрытии борделей в районе красных фонарей и создании «эротического центра» далеко от центра города.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
Предложение мэра города Фемке Халсема закрыть эротические витрины в узких переулках вокруг доков Амстердама поддержали большинство политических партий.
Секс-работницам из района красных фонарей предложат переехать в специально построенный центр в другом месте Амстердама, местоположение которого еще предстоит определить.
– Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей, - сказал Деннис Буткан из Лейбористской партии.
Когда эта идея была предложена впервые, недавно сформированная группа лоббистов под названием Red Light United заявила, что 90% из 170 опрошенных ею секс-работниц хотели бы остаться на улицах Сингел и Де Валлен, выходящих на канал.
Однако большинство членов городского совета согласились с тем, что переезд необходим для изменения типа туристов, которые будут приезжать в Амстердам.
Второе предложение запретить туристам покупать каннабис в городских кафе пока не получило поддержки из-за опасений, что это приведет к незаконной торговле на улицах.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа