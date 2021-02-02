Верховная Рада одобрила решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций к Республике Никарагуа. «За» проголосовали 322 нардепа.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

— Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа», введенное в действие Указом Президента Украины от 1 февраля 2021 № 41/2021, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес в Автономную Республику Крым для вручения так называемому «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополе» Олегу Белавенцеву консульского патента. Также в связи с этим Украина начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины.