Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вновь обсудить внесение изменений в Конституцию.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Anadolu.
– Если правящая партия Турции «Справедливость и развитие» (АК) достигнет консенсуса со своим партнером «Народным альянсом», тогда возможны действия по разработке новой конституции на ближайший период, - заявил Эрдоган.
Последний раз изменения в Конституцию Турции вносились в апреле 2017 года в результате референдума.
Президент получил право назначать министров, а также представлять бюджет на рассмотрение парламента, выдвигать кандидатуры судей высших судов, распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Указы президента получили статус законов.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вновь обсудить внесение изменений в Конституцию.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Anadolu.
– Если правящая партия Турции «Справедливость и развитие» (АК) достигнет консенсуса со своим партнером «Народным альянсом», тогда возможны действия по разработке новой конституции на ближайший период, - заявил Эрдоган.
Последний раз изменения в Конституцию Турции вносились в апреле 2017 года в результате референдума.
Президент получил право назначать министров, а также представлять бюджет на рассмотрение парламента, выдвигать кандидатуры судей высших судов, распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Указы президента получили статус законов.
|
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