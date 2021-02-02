Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вновь обсудить внесение изменений в Конституцию.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Anadolu.

– Если правящая партия Турции «Справедливость и развитие» (АК) достигнет консенсуса со своим партнером «Народным альянсом», тогда возможны действия по разработке новой конституции на ближайший период, - заявил Эрдоган.

Последний раз изменения в Конституцию Турции вносились в апреле 2017 года в результате референдума.

Тогда было внесено 18 поправок, в частности, упразднена должность премьер-министра и увеличено количество депутатов парламента.

Президент получил право назначать министров, а также представлять бюджет на рассмотрение парламента, выдвигать кандидатуры судей высших судов, распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Указы президента получили статус законов.