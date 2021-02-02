Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева обратилась к мэру с просьбой не давать преимущества депутатам-чиновникам в решении проблемных вопросов, в которых они заинтересованы.

Об этом она сказала во время заседания сессии горсовета сегодня, 2 февраля, передают НикВести.

Депутат возмутилась, что для представителей органов власти, которые совмещают работу с депутатской деятельностью, предоставляется преимущество в работе. Елена Киселева считает, что и чиновники, и депутаты должны находится в равных условиях.

– Поскольку случаются ситуации, когда вносятся проекты решений по инициативе исполнительных органов власти и касаются земельных вопросов, в том числе, имея отношения к законным интересам граждан и юридических лиц, у меня просьба – не использовать депутатский мандат в служебных целях. Это я обращаюсь к тем депутатам, которые являются чиновниками органов исполнительной власти, так как в такой способ у них сознается преимущество перед другими депутатами, которые одновременно не сидят на двух стульях и не выполняют работу, получая за это достаточно хорошую заработную плату, совмещая это с депутатской деятельностью. Потому пусть они находятся в таких же условиях, как и ваши депутаты и сотрудники администрации. Не предоставляйте преимущество депутатам-чиновникам в отношении решения тех или иных вопросов, - сказала Елена Киселева.

Отметим, что во время сессии депутат от партии «Пропозиція», директор антикоррупционного департамента городского совета Николаева Андрей Ермолаев выступил с просьбой включить в повестку дня два земельных вопроса – о разрыве арендного договора и отказа в продлении аренды комплекса по улице Пушкинской.

Напомним, ранее заместитель Николаевского городского головы – директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев, который был избран депутатом городского совета от партии «Пропозиція», написал заявление о сложении полномочий. В связи с назначением вице-мэром Николаева он не может исполнять обязанности депутата.