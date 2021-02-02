Надпись Hollywood в Лос-Анджелесе переделали в Hollyboob, чтобы привлечь внимание к проблеме рака молочной железы.
Как сообщает LA Times, несколько человек среди бела дня накинули на букву W кусок брезента с написанной на нем B, а букве D приделали черту так, чтобы тоже получилось B.
Начальник местной полиции Сти Лури сообщил, что подозреваемых - пятерых мужчин и женщину - задержали вместе с парковой охраной, когда они спустились с холма.
HOLLYBOOB?— Vsauce (@tweetsauce) February 1, 2021
Happening right now. pic.twitter.com/AbGesp1JG8
Задержанные заявили, что акцию провели для повышения осведомленности о раке молочной железы.
Поскольку они не повредили знаменитый знак, их отпустили без обвинения в вандализме - только с протоколом о вторжении на частную собственность. Парк Гриффит, где установлен знак, закрыт для посещения, он находится в управлении некоммерческой организации Hollywood Sign Trust.
Напомним, что надпись Hollywood меняют не впервые, подобный случай произошел в 2017 году. Тогда Hollywood переделали в Hollyweed (weed - марихуана).
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Надпись Hollywood в Лос-Анджелесе переделали в Hollyboob, чтобы привлечь внимание к проблеме рака молочной железы.
Как сообщает LA Times, несколько человек среди бела дня накинули на букву W кусок брезента с написанной на нем B, а букве D приделали черту так, чтобы тоже получилось B.
Начальник местной полиции Сти Лури сообщил, что подозреваемых - пятерых мужчин и женщину - задержали вместе с парковой охраной, когда они спустились с холма.
HOLLYBOOB?— Vsauce (@tweetsauce) February 1, 2021
Happening right now. pic.twitter.com/AbGesp1JG8
Задержанные заявили, что акцию провели для повышения осведомленности о раке молочной железы.
Поскольку они не повредили знаменитый знак, их отпустили без обвинения в вандализме - только с протоколом о вторжении на частную собственность. Парк Гриффит, где установлен знак, закрыт для посещения, он находится в управлении некоммерческой организации Hollywood Sign Trust.
Напомним, что надпись Hollywood меняют не впервые, подобный случай произошел в 2017 году. Тогда Hollywood переделали в Hollyweed (weed - марихуана).
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