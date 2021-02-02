2 февраля фракция «Партия Шария» в Николаевском горсовете покинула заседание сессии из-за присутствия в зале представителей «Национального корпуса».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Депутат из фракции «Партии Шария» Александр Ковтун процитировал отрывок из Регламента, который гласит, что для представителей общественности и СМИ отводится отдельный сектор в сессионном зале, который ограничиваются количеством мест для сидения.

— Я прошу председательствующего попросить покинуть зал всех лиц, которые нарушают Регламент. Спасибо, — сказал он.

Александр Сенкевич отказался это делать, ссылаясь на то, что в противном случае сессия может не продолжиться.

— Позвольте мне оставить все, как есть, потому что у нас может не пройти сессия. Пока у нас нет пропускного режима, сессии будут проходить так, как проходили последние пять лет до этого, — сказал мэр.

Глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук объявила, что ее политсила покидает сессионный зал.

— Во-первых, фракция не собирается идти вразрез Регламенту. Во-вторых, мы, как фракция, не будем находиться в помещении, где находится, по моему мнению, террористическая организация. Фракция «Партия Шария» в полном составе покидает сейчас сессионный зал ровно до того момента..., — сказала Татьяна Кравчук.

Ее выступление прервали аплодисменты членов «Нацкорпуса» и отдельных депутатов горсовета.

— Если вы думаете, что из-за вашей истерики я не смогу сказать, но я скажу. Вы — террористическая организация, по моему мнению, и вы не имеете никакого права представлять Украину. За вас никто не проголосовал! За нас проголосовали! И мы отдаем дань уважения нашему избирателю и не будем находиться в одном помещении с, по моему мнению, убийцами. И пускай все запомнят этот момент — когда нашу страну пытаются сделать сексотами, предателями и погрузить в войну крови! Уже не 14-й год и, я думаю, закончилась «охота на ведьм», — выкрикнула лидер «шарийцев».

После этого Татьяна Кравчук «отвесила» реверанс в сторону мэра Александра Сенкевича и вышла из зала.

Ранее сообщалось, что 2 февраля на заседании сессии Николаевского горсовета произошел конфликт между представителями «Нацкорпуса» и «Партии Шария», из-за которого мэр Александр Сенкевич поспорил с главой фракции «ЕС» Еленой Киселевой.