2 февраля на заседании сессии Николаевского горсовета произошел конфликт между представителями «Нацкорпуса» и «Партии Шария», из-за которого мэр Александр Сенкевич поспорил с главой фракции «ЕС» Еленой Киселевой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В повестку дня из-за недостаточного количества голосов не был внесен проект решения, предложенный фракцией «Партия Шария», об обращении к центральным органам власти по поводу тарифов на услуги ЖКХ. После этого глава фракции Татьяна Кравчук взяла слово и захотела перечислить фамилии депутатов, которые не голосовали «за». Александр Сенкевич не дал ей это сделать, отметив, что данные в открытом доступе можно найти на сайте горсовета, и отключил микрофон. Татьяна Кравчук начала кричать с отключенным микрофоном. Представители «Нацкорпуса», присутствующие в зале, а также некоторые депутаты, в частности из фракции «ЕС» Елена Киселева и Станислав Мартиросов, начали хлопать, чтобы заглушить выступление Татьяны Кравчук. После этого она возмутилась, что в зале вообще находятся представители «Нацкорпуса».

— Большое спа сибо, по моему мнению, террористической организации «Нацкорпус», которые сюда пришли. Я не уверена, что здесь должны находиться, по моему мнению, убийцы, — сказала Татьяна Кравчук.

Татьяна Кравчук

После ее выступления к ней подошел один из активистов. Александр Сенкевич попросил его удалиться, а после обратился к охранникам, чтобы те его вывели.

— Уважаемый, покиньте, пожалуйста, зал. Охрана, уберите этого молодого человека. Покиньте зал. Чтобы высказать свое мнение, вам нужно записаться на выступление. Покиньте, пожалуйста, зал, вы нарушаете дисциплину. Я не буду продолжать сессию, пока этот человек не покинет сессионный зал, — сказал Александр Сенкевич, после чего активист вышел.

Слово взяла глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева. Она возмутилась поступком Александра Сенкевича и заявила, что ей стыдно за него, а Татьяну Кравчук назвала «бешенной дамочкой».

— Мне очень стыдно, когда председательствующий, извините, метает бисер перед свиньями. Я готова называть вещи своими именами. Когда депутаты в зале находятся — это, по сути, их рабочее место. И они обязаны придерживаться правил этики и других общественных норм. Когда в зале присутствующие, более того, присутствующие с особенным статусом. У них есть и эмоциональные срывы, и т.п. И их адекватное поведение на неадекватное поведение любого из депутатов, то они, наверное, имеют на это право. Знаете, в юриспруденции есть понятие «повышенный статус ответственности». Поэтому у меня просьба, когда вы принудительные меры применяете к присутствующим, то будьте справедливы и равно ко всем относитесь, в том числе и из депутатского корпуса, — сказала она.

Елена Киселева

По мнению Елены Киселевой такие поступки мэра создают «неравные условия в зале».

— Более «взрослые» депутаты, они не могут адекватно ответить. Вернее, они могут, но это будет очень невежливо. Поэтому не создавайте ситуацию в зале, которая приводит к конфликтам. И если у вас есть бешенная дамочка, то к ней применяйте те же нормы, как и к тому человеку, который является гражданином города и плательщиком налогов в Николаеве, — подытожила Елена Киселева.

В свою очередь, Александр Сенкевич отметил, что, по его мнению, нормы этики нарушает сама Елена Киселева, оскорбляя коллегу.

Александр Сенкевич

— Когда вы говорите «бешенная дамочка», «депутаты повзрослее», именно вы нарушаете нормы депутатской этики и т.п. для меня, еще раз повторю, все депутаты Николаевского городского совета являются равными, потому что они избраны гражданами и горожанами. Не зависимо от их партийной принадлежности, цвета кожи, вероисповедания, религии. Их выбрали николаевцы. Никого здесь не назначали депутатом. Поэтому, извините, как говорят, не мы такие — жизнь такая. Когда депутатов выбирают те или другие люди, которые живут рядом с нами. Поэтому я не буду ограничивать депутатов в вопросах, которые не касаются регламента, — ответил Александр Сенкевич.

Напомним, летом 2019 года, 18 июля, возле караоке-клуба «Sky House» в Николаеве, где находится офис партии «Рух нових сил», избили стороников партии Анатолия Шария во время визита бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Ранее также сообщалось, что в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».

17 июня 2020-го, под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей «Партии Шария». В ходе митинга националисты устроили массовую драку с представителями партии Анатолия Шария.

Также в Николаеве 19 июня члены «Нацкорпуса» провели акцию под офисом «Партии Шария» в Николаеве, куда принесли гроб с портретом лидера партии Анатолия Шария.

Позже, 24 июня, в «Партии Шария» сообщили о жестоком избиении сторонников политсилы.

29 июля шарийцы заявили, что в Николаеве группа неизвестных напала на активиста партии Игоря Карманова.