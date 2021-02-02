Международный аэропорт «Дубай» официально перешел к использованию правильной транслитерации украинской столицы - Kyiv, вместо русского - Kiev.

Об этом информирует пресс-служба украинского МИД.

– Международный аэропорт «Дубай» официально исправил написание нашей столицы и теперь использует единую корректную транслитерацию - Kyiv! Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания #CorrectUA еще на один шаг ближе к цели, - говорится в сообщении.

Онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали в октябре 2018 года.