Об этом он написал в Telegram.

— Говорят: Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет. А дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече, — написал министр.

Он отметил, что ему не известно, зачем мошенники это делают, и просит коллег быть осторожными.

Глава МОН подчеркивает, что все свои рабочие звонки он осуществляет с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. Туда же он просит обращаться людей, которые подозревают, что им звонили такие мошенники.

Юристы МОН сейчас прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы, отметил Шкарлет.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также предупреждал, что мошенники выманивают деньги у украинцев, прикрываясь его именем.