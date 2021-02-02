Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет предостерегает, что в последнее время мошенники звонят от его имени педагогам и госслужащим и договариваются о встречах.
Об этом он написал в Telegram.
— Говорят: Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет. А дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече, — написал министр.
Он отметил, что ему не известно, зачем мошенники это делают, и просит коллег быть осторожными.
Глава МОН подчеркивает, что все свои рабочие звонки он осуществляет с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. Туда же он просит обращаться людей, которые подозревают, что им звонили такие мошенники.
Юристы МОН сейчас прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы, отметил Шкарлет.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также предупреждал, что мошенники выманивают деньги у украинцев, прикрываясь его именем.
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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет предостерегает, что в последнее время мошенники звонят от его имени педагогам и госслужащим и договариваются о встречах.
Об этом он написал в Telegram.
— Говорят: Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет. А дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече, — написал министр.
Он отметил, что ему не известно, зачем мошенники это делают, и просит коллег быть осторожными.
Глава МОН подчеркивает, что все свои рабочие звонки он осуществляет с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте. Туда же он просит обращаться людей, которые подозревают, что им звонили такие мошенники.
Юристы МОН сейчас прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы, отметил Шкарлет.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также предупреждал, что мошенники выманивают деньги у украинцев, прикрываясь его именем.
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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