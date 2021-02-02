Латвия стала единоличной хозяйкой чемпионата мира по хоккею в 2021 году (21 мая — 6 июня). Изначально Рига должна была принимать турнир вместе с Минском.

Соответствующее решение было принято на заседании Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает РБК-Украина.

Новое место проведения турнира было выбрано из трех вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг). Решение связано с эпидемиологическими сложностями, а также проведение турнира в одном городе позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия.

Большую часть матчей примет «Арена-Рига», второй ареной станет Олимпийский спортивный центр. Если эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшится, то IIHF рассмотрит вариант проведения матчей турнира в присутствии зрителей.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.