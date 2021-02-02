Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Об этом сообщает Новая газета.

По сути суд заменил Навальному условный срок в 3,5 года на такой же реальный по делу «Ив Роше». При этом из срока вычли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 7 месяцев.

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Справка: Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года. Их обвиняли в том, что они якобы обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Однако позднее представители истца признали, что договор с Навальными был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. А сам истец в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше».

Тем не менее суд приговорил Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком, который закончился только 29 декабря 2020 года. Теперь суд заменил этот срок на реальный, поскольку обвиняет Навального в том, что он якобы систематически нарушал условия испытательного срока.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

Напомним, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Позже президент России Владимир Путин прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.