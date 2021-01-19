Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дворце у Черного моря, который предположительно принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Расследование опубликовано на официальном YouTube-канале Алексея Навального.

Согласно документам, на которые ссылается ФБК, — это самый большой частный дом в России, его площадь сравнима с территорией 39 княжеств Монако.

На территории есть ледовый дворец, церковь, чайный домик площадью 2500 квадратных метров и подземный тоннель с выходом к морю, казино и театр. А рядом расположены виноградники, шато и устричная ферма. ФБК опубликовал поэтажные планы дворца. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей.

Большая территория вокруг дворца (семь тысяч гектаров), по данным ФБК, принадлежит ФСБ. Выход в море рядом с ним запрещен, над ним — бесполетная зона.

В 2010 году о «даче Путина» на Черном море рассказал бизнесмен Сергей Колесников, партнер петербургских друзей Владимира Путина. После огласки о покупке дворца объявил бизнесмен Александр Пономаренко, работавший с Аркадием Ротенбергом. ФБК называет эту сделку фиктивной.

Сейчас дворцом управляет компания «Бином», сотрудниками которой числятся люди, работающие в фирме «Акцепт», принадлежащей Михаилу Шеломову, двоюродному племяннику Путина. Людям, обслуживающим дворец и его территорию, запрещено приносить мобильные телефоны, при въезде их и автомобили досматривают. По оценке ФБК, это около тысячи человек.

По данным ФБК, существует специальный офшор, на который разные приближенные к Путину бизнесмены «жертвуют» деньги. Из него, как утверждает фонд, и финансировалось строительство дворца.

В Кремле расследование назвали «сильно заезженной пластинкой».

— Много лет назад мы уже объясняли, что нет никаких дворцов у Путина, - сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что в 2019 году Минюст России признал ФБК иностранным агентом.

Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.