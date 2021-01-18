Российского оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции.

Об этом сообщает Медиазона.

Сегодня Алексею Навальному избирали меру пресечения прямо в отделе полиции управления МВД города Химки. Судья удовлетворила ходотайство российского следствия и приговорила Навального к аресту на 30 суток.

Корресподентка Медиазоны передает, что собравшиеся на улице у импровизированного суда скандировали лозунги «Отпускай!», «Свободу!» и «Не забудем, не простим!».

Перед началом заседания Навальный возмутился абсурдности происходящего, когда судебное заседание проходит прямо в отделе полиции. Алексей Навальный также потребовал, чтобы в суд допустили журналистов независимых изданий, но в помещение запустили только представителей провластных и государственных СМИ.

— Почему заседание проходит в полиции, я не понимаю? Почему никого не уведомили, не дали никакой повестки? Это просто — я много видел насмешек над правосудием, но видимо тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно! То, что происходит здесь — в наивысшей степени беззаконие, - заявил Алексей Навальный.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.