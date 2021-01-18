Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Об этом говорится в заявлении министра, сообщает Европейская правда.

— После выздоровления Алексей Навальный принял сознательное решение вернуться в Россию, видя там свой личный и политический дом. Тот факт, что он был арестован российскими властями сразу по прибытии, совершенно непонятен, — отметил Хайко Маас.

Он напомнил власти России о необходимости соблюдать собственную Конституцию и международные обязательства.

— Конечно, эти принципы должны применяться и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить. Навальный стал жертвой серьезного нападения на российской земле. Мы продолжаем надеяться, что Россия сделает все возможное для полного расследования этого нападения и привлечения виновных к ответственность, — отметил он.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.