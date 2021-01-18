Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Европейская правда.

— Совместное заявление Эстонии, Латвии и Литвы: задержание Алексея Навального российскими властями абсолютно недопустимо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если его не освободят, нам нужно рассмотреть возможность введения ограничительных мер на этот вопиющий акт, — написал Габриелюс Ландсбергис в Twitter.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.