В Украине к 30-летию независимости пройдет парад, который посетят лидеры многих стран-партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

2 февраля президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства, на котором обсуждалось празднование 30-летия независимости Украины.

— В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся. Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Но история Украины — это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки. Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться, — сказал глава государства.

В День Независимости Украины 24 августа пройдет парад с военной техникой и праздничный концерт. Каждое министерство представит выдающийся проект в своей сфере, который поможет развитию Украины. Ожидается, что на годовщину приедут лидеры многих стран-партнеров и друзей Украины.

По словам Зеленского, мероприятия в этот день должны быть посвящены не только истории, но и перспективам развития Украины.

— Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене, — сказал Владимир Зеленский.

В канун Дня Независимости пройдет саммит Крымская платформа. Зеленский заявил, что это будет иметь историческую ценность.

— Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что празднование Дня Независимости в 2020 году в Киеве стоило не менее 1,6 миллиона гривен.