Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Санкции наложены также и на эти телеорганизации, говорится на сайте Офиса президента.

Под санкции попали еще восемь обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет.

— В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в тексте указа.

Санкции предусматривают:

— блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

— ограничение торговых операций;

— ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

— предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

— приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

— аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

— полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

—прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

— запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

Также на 5 лет ввели санкции против региональных вещателей канала «112-Украина» — «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».

Сообщается, что контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ № 43/2021г. вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ от 29 января, введя в действие решение СНБО о новых санкциях против китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич».