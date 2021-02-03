Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение о блокировки телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK. Санкции на каналы наложены на 5 лет.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он назвал запрет каналов без решения суда «чрезвычайной ситуацией».

— Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию - это наступление на свободу слова, — сказал Сергей Томиленко.

Он добавил, что решение украинских властей является "информационным взрывом".

— Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров — Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, — подытожил Сергей Томиленко.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО. В частности каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.