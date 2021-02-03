На заседании Кабинета министров Украины 3 февраля члены правительства планируют рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности о лишении Кабмина несвойственных полномочий, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства, обнародованную на сайте КМУ.

Согласно пояснительной записке, проект акта предусматривает внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55 полномочий и возложении их на центральные органы исполнительной власти и другие госорганы в соответствии с компетенцией.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам государственного финансового контроля в Украине. Документом предлагается распространить государственный финконтроль на субъекты хозяйствования, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.

Рассмотрят члены правительства проект указа Президента о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

Также в повестке дня - проект постановления об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице. Целью является определение механизма предоставления застрахованным лицам пособия по частичной безработице.

Кабинет министров Украины на прошлой неделе поддержал решение, касающееся урегулирования "тарифного кризиса", о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление. Проект постановления о выплатах за высокие тарифы разработан с целью предоставления компенсации некоторым потребителям электроэнергии, для которых с 1 января 2021 года было отменено льготный тариф, из-за больших счетов за электричество.

«Тарифный кризис» в правительстве взялись решать после того, как на фоне существенного подорожания коммуналки с 1 января, как света, так и газа, украинцы массово начали устраивать акции протеста.

Отметим, что накануне Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На встрече глава правительства должен был проинформировать руководство Верховной Рады и руководителей депутатских фракций и групп относительно дальнейших шагов для разрешения ситуации с тарифами.



Отметим также, что в повестке дня КМУ в среду вопросы, связанные с тарифами, не наблюдаются.