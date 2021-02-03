Народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как пишут #Буквы, возле трибуны находятся нардепы от «СН» Андрей Богданец, Святослав Юраш, Марьяна Безуглая.

«Слуги народа», вероятно, блокируют подходы к трибуне и президиуму, чтобы работу Парламента не заблокировали нардепы от «Оппозиционной платформы – За життя» (ОПЗЖ) из-за вчерашних санкций.

Издание отмечает, что в какой-то момент сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович сумел попасть в президиум и попытался сломать микрофон на месте спикера Парламента Дмитрия Разумкова, но безуспешно.

Издание LB.ua пишет, что члены ОПЗЖ вышли к трибуне со словом, но не блокировали ее.

«Вадим Рабинович снова назвал власть «чертями» и начал петь «Вставай, страна огромная». После завершения «речи» нардепы разошлись, и слово в пределах выступлений смогли получить представители других политсил», - пишет издание.

Как пишет LB.ua, накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии журналистам заявил, что оппозиция вероятно заблокирует работу Верховной Рады. При этом, он заявил, что фракция «Слуга народа» проведет заседание по поводу блокирования телеканалов, связанных с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

— Случилось чрезвычайное происшествие (отключение телеканалов). Надо собирать фракцию, проводить заседание ... Надо будет разблокировать трибуну. Если она еще не заблокирована, то будет заблокирована. Тогда парламент не будет работать. У нас есть информация. Как у вас есть информация о том, что происходит в чатах депутатов, так же у нас есть информация о том, что происходит в чатах других депутатов. Господин Медведчук никогда раньше не приезжал в Раду в 9 утра. А сегодня приехал. Потому что это чрезвычайное происшествие, - заявил он .

Арахамия подчеркнул, что «сейчас надо сделать все, чтобы парламент работал в штатном режиме».

— Мы не будем давать блокировать,, - сказал он.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: «112 Украина», NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.

Трансляцию каналов Виктора Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах. Медиахолдинг Медведчука «Новости» вышел с заявлением о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире. В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с «чужеродной пропагандой».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал «чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова» санкции против телеканалов «112 Украина» NewsOne, ZIK.