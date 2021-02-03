Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович, пишет «Интерфакс-Украина».

— Сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала... Существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги... Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной, - сказал Вадим Рабинович, выступая с трибуны Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Напомним, что народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».