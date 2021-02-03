Введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.
Об этом написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook.
— Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов... разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях, — написала Юлия Мендель.
По словам Юлия Мендель, санкции ввели в соответствии со статьей 5 закона «О санкциях», постановлением ВР № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложениями СБУ.
Пресс-секретарь президента заявила, что блокирование каналов Виктора Медведчука «не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова», потому что они стали «инструментом пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора», и «даже подтверждено финансирование этих каналов из России».
Юлия Мендель уточнила, что каналы заблокированы «с целью защиты национальной безопасности».
Она призвала вещателей в Украине соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, а также не сотрудничать с Россией, избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Напомним, что народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
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Введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.
Об этом написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook.
— Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов... разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях, — написала Юлия Мендель.
По словам Юлия Мендель, санкции ввели в соответствии со статьей 5 закона «О санкциях», постановлением ВР № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложениями СБУ.
Пресс-секретарь президента заявила, что блокирование каналов Виктора Медведчука «не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова», потому что они стали «инструментом пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора», и «даже подтверждено финансирование этих каналов из России».
Юлия Мендель уточнила, что каналы заблокированы «с целью защиты национальной безопасности».
Она призвала вещателей в Украине соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, а также не сотрудничать с Россией, избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Напомним, что народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа