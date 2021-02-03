Введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Об этом написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

— Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов... разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях, — написала Юлия Мендель.

По словам Юлия Мендель, санкции ввели в соответствии со статьей 5 закона «О санкциях», постановлением ВР № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложениями СБУ.

Пресс-секретарь президента заявила, что блокирование каналов Виктора Медведчука «не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова», потому что они стали «инструментом пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора», и «даже подтверждено финансирование этих каналов из России».

Юлия Мендель уточнила, что каналы заблокированы «с целью защиты национальной безопасности».

Она призвала вещателей в Украине соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, а также не сотрудничать с Россией, избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Напомним, что народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».