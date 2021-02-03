Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, в парламент попали бы «ОПЗЖ», «Слуга народа», «ЕС» и «Батькивщина».

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля.

– Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы «ОПЗЖ» (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), «Слуга народа» (20,9%) , «ЕС» (14,1%) и «Батькивщина» (9,8%), - говорится в исследовании.

Отмечается, что балансируют на грани прохождения «Радикальная партия Олега Ляшко» (6,1%), «Украинская стратегия Гройсмана» (5,2%) и «Сила и честь» (4,4%).

Другие партии имеют более низкую поддержку.

Сообщается, что в ходе опроса респондентам показывали карточку со списком партий, и респонденты должны были выбрать только один ответ.

Кроме того, согласно опросу, 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании. Еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Исследование длилось с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.