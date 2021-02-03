В Украине проверили более тысячи домов престарелых, домов-интернатов и центров для алко- и наркозависимых; 335 из 538 проверенных пансионатов для пожилых людей отсутствуют в Реестре поставщиков социальных услуг.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в Facebook
– По состоянию на 2 февраля уже проверено 1205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центров для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг, - говорится в сообщении.
Члены правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара с 16 жертвами в харьковском доме престарелых поручили ответственным органам продолжить проверки и доложить об их окончательных результатах 9 февраля.
Также сообщается, что Минсоцполитики вместе с Минюстом продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.
Результаты работы правительственной комиссии и окончательные результаты проверок будут обнародованы 19 февраля.
Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.
После этой трагедии во всех областях Украины проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания в них.
По факту пожара полиция открыла уголовное дело за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальная санкция — 8 лет тюрьмы. Правоохранители в тот же день задержали четырех человек. 23 января суд взял под стражу всех четырех подозреваемых.
Как уточнила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, правоохранители проверяют три версии причин пожара: поджог (занесение постороннего огня), неосторожное обращение с огнем и электроприборами в быту, замыкание электросети.
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В Украине проверили более тысячи домов престарелых, домов-интернатов и центров для алко- и наркозависимых; 335 из 538 проверенных пансионатов для пожилых людей отсутствуют в Реестре поставщиков социальных услуг.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий в Facebook
– По состоянию на 2 февраля уже проверено 1205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центров для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг, - говорится в сообщении.
Члены правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара с 16 жертвами в харьковском доме престарелых поручили ответственным органам продолжить проверки и доложить об их окончательных результатах 9 февраля.
Также сообщается, что Минсоцполитики вместе с Минюстом продолжат работу над упрощением порядка получения социальных услуг и правовым механизмом проверки субъектов хозяйствования, которые их предоставляют.
Результаты работы правительственной комиссии и окончательные результаты проверок будут обнародованы 19 февраля.
Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.
После этой трагедии во всех областях Украины проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания в них.
По факту пожара полиция открыла уголовное дело за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальная санкция — 8 лет тюрьмы. Правоохранители в тот же день задержали четырех человек. 23 января суд взял под стражу всех четырех подозреваемых.
Как уточнила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, правоохранители проверяют три версии причин пожара: поджог (занесение постороннего огня), неосторожное обращение с огнем и электроприборами в быту, замыкание электросети.
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
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