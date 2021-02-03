Европейский инвестиционный банк инвестировал в Украину более 1 миллиарда евро в 2020 году, что на 50% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает издание Новое время.

По информации ЕИБ, общий объем инвестиций банка в Украину достиг 7,5 миллиардов евро. В 2020 году ЕИБ поддержал 75 малых и средних предприятий, а также компании со средним уровнем капитализации, и помог сохранить около 18,5 тысяч рабочих мест для украинцев.

В частности, вице-президент ЕИБ Тереза Червинская заявила, что Украина - основная страна для инвестиций среди стран Восточного партнерства, и на неё приходится больше половины кредитной деятельности банка.

— В 2020 году мы инвестировали в Украину рекордную сумму в более 1 миллиардов евро, сосредоточив свою деятельность на поддержке пострадавших от конфликта регионах на востоке Украины, устойчивой и зеленой инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлению бизнеса после COVID-19. Украина является основной страной-реципиентом инвестиций ЕИБ среди стран Восточного партнерства, на нее приходится более 60% кредитной деятельности ЕИБ в регионе, которая поддерживает политику Европейского Союза, - заявила Тереза Червинская.

Среди главных проектов, в которые инвестировал ЕИБ в Украине в 2020 году - укрепление инфраструктуры, включая пострадавшие от конфликта регионы на востоке Украины (340 миллионов евро), модернизация 183 километров автомобильных дорог в Луганской области (100 миллионов евро), инвестирование в энергоэффективность общественных зданий (300 миллионов евро), совершенствование общественного транспорта и почтовых услуг: 200 миллионов евро на модернизацию подвижного состава электротранспорта, отдельно 30 миллионов евро на модернизацию и цифровизацию почтовых услуг, поддержка инноваций в Украине (50 миллионов евро), а также усиление устойчивости бизнеса и здравоохранения в условиях COVID-19 (50 миллионов евро).

Кроме того, в 2020 году ЕИБ предоставил 75 миллионов евро местным финансовым посредникам - ПроКредит Банку (25 миллионов евро), Правэкс Банку (30 миллионов евро) и Укрэксимбанку (20 миллионов евро) для поддержки украинских малых и средних предприятий, пострадавших от экономического воздействия пандемии коронавируса.

Напомним, в декабре 2020 года Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту «Развитие трансъевропейской транспортной сети».