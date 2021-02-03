Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о создание неприбыльного государственного предприятия «Агентство местных дорог Николаевской области». Этому ГП Виталий Ким решил передать функции, которые раньше выполняло управление инфраструктуры.

Об этом говорится в распоряжении главы ОГА № 48-р от 1 февраля.

Исполнять обязанности директора пока будет Иван Янченко. Также в распоряжении говорится о том, что управление облгосадминистрации должно принять меры по обеспечению передачи в хозяйственное ведение Агентству автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в управлении облгосадминистрации.

В Уставе предприятия говорится, что оно является получателем бюджетных средств, направляемых на развитие и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Николаевской области. Основной целью деятельности Предприятия является выполнение функций заказчика и технического надзора во время нового строительства, реконструкции, капитального и текущих ремонтов и эксплуатационного содержания дорог, а также дорог коммунальной формы собственности при наличии соответствующего решения органа местного самоуправления и т.п.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Николаевщина снова была среди худших областей по использованию полученных из госбюджета денег на ремонт дорог. Из выделенных в 2020 году 506,6 миллионов гривен на ремонт дорог в Николаевской области облгосадминистрация освоила только 326,4 миллионов гривен.

Стоит отметить, что в 2019 году Николаевская область не использовала более 66 миллионов гривен, выделенных из Дорожного фонда.