Европейский Союз ожидает, что Украина откажется от идеи локализации производства во время государственных закупок.
Об этом сегодня, 3 февраля, сказал посол ЕС в Киеве Матти Маасикас, передает Радио Свобода.
Во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Маасикас назвал законопроект среди других важных вопросов сотрудничества Киева и Евросоюза.
— Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается и предложения внедрить требования по локализации в сфере государственных закупок, - сказал Матти Маасикас.
Уточняется, что законопроект о «создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности» в публичных закупках Верховная Рада поддержала в первом чтении в июле 2020 года, а 3 февраля к нему подали правки. Среди его инициаторов — представители «Слуги народа», «ОПЗЖ», «Европейской солидарности» и «Батьківщини».
Этот документ вводит понятие «степень локализации» — удельного веса материалов и сырья украинского производства. Соответствие этому критерию может стать обязательным во время публичных закупок. Похожий по смыслу законопроект «покупай украинское» в 2017 году уже подвергался критике представителей общественности и самого правительства и не прошел второе чтение.
Ранее сообщалось, что, по словам посла Украины, в Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
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Европейский Союз ожидает, что Украина откажется от идеи локализации производства во время государственных закупок.
Об этом сегодня, 3 февраля, сказал посол ЕС в Киеве Матти Маасикас, передает Радио Свобода.
Во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Маасикас назвал законопроект среди других важных вопросов сотрудничества Киева и Евросоюза.
— Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается и предложения внедрить требования по локализации в сфере государственных закупок, - сказал Матти Маасикас.
Уточняется, что законопроект о «создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности» в публичных закупках Верховная Рада поддержала в первом чтении в июле 2020 года, а 3 февраля к нему подали правки. Среди его инициаторов — представители «Слуги народа», «ОПЗЖ», «Европейской солидарности» и «Батьківщини».
Этот документ вводит понятие «степень локализации» — удельного веса материалов и сырья украинского производства. Соответствие этому критерию может стать обязательным во время публичных закупок. Похожий по смыслу законопроект «покупай украинское» в 2017 году уже подвергался критике представителей общественности и самого правительства и не прошел второе чтение.
Ранее сообщалось, что, по словам посла Украины, в Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа