На смотровой площадке ратуши в Ивано-Франковске неизвестная пара занялась сексом, чем вызвала интерес мэра города Руслана Марцинкива.

Видео, снятое прохожими, стало вирусным в сети, поле чего мэр в шутку предложил сделать платную услугу для любителей интима в неожиданных местах.

– 100 тысяч гривен за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить это КП «Центр развития города и реакреации, - написал Марцинкив в Facebook.

Напомним, возле Львовской психиатрической больницы полиция задержала пару, которая якобы занималась средь бела дня сексом на остановке общественного транспорта.