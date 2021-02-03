На смотровой площадке ратуши в Ивано-Франковске неизвестная пара занялась сексом, чем вызвала интерес мэра города Руслана Марцинкива.
Видео, снятое прохожими, стало вирусным в сети, поле чего мэр в шутку предложил сделать платную услугу для любителей интима в неожиданных местах.
– 100 тысяч гривен за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить это КП «Центр развития города и реакреации, - написал Марцинкив в Facebook.
Напомним, возле Львовской психиатрической больницы полиция задержала пару, которая якобы занималась средь бела дня сексом на остановке общественного транспорта.
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На смотровой площадке ратуши в Ивано-Франковске неизвестная пара занялась сексом, чем вызвала интерес мэра города Руслана Марцинкива.
Видео, снятое прохожими, стало вирусным в сети, поле чего мэр в шутку предложил сделать платную услугу для любителей интима в неожиданных местах.
– 100 тысяч гривен за занятие любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию ратуши! Есть идея поручить это КП «Центр развития города и реакреации, - написал Марцинкив в Facebook.
Напомним, возле Львовской психиатрической больницы полиция задержала пару, которая якобы занималась средь бела дня сексом на остановке общественного транспорта.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа