Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. О его выдвижении Байден объявил 11 января.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015 года он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир.

Кроме того, 15 января Байден выдвинул кандидатуру Дэвида Коэна на пост заместителя директора ЦРУ.

Коэн уже занимал должность замдиректора ЦРУ в период с 2015 по 2017 год.

Отмечается, что в то время он «осуществлял контроль за стратегической модернизацией ЦРУ, руководил сбором информации за рубежом и ее анализом», а также руководил «специальными проектами в области новых технологий». Он получил высшую награду ЦРУ — медаль «За заслуги в разведке».

Прежняя глава ЦРУ Джина Хаспел ушла в отставку 19 января.

Напомним, сенат США утвердил Ллойда Остина первым в истории чернокожим министром обороны страны. Остин стал 28-м утвержденным министром обороны США.