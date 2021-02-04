Правоохранители закрыли уголовное дело относительно возможной пытки детей во время съемок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского. Производство открыли в апреле 2020-го.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, проводившая досудебное расследование.

Следователи допросили директора Харьковского детского дома, откуда были дети, принимавшие участие в съемках, а также медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, представителей творческой группы, работавшей над фильмом.

— Следователи установили, что в фильме «Дау. Дегенерация», распространенном в открытом доступе во всемирной сети «Интернет», не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости, - передают в пресс-службе.

Таким образом, в полиции не обнаружили признаков уголовных нарушений и закрыли уголовное дело.

Как пишет hromadske, в апреле 2020-го детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию, чтобы там расследовали участие младенцев-сирот из Харькова в съемках фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского.

Эксперт детской нейропсихологии Елена Самойленко называла насилием в отношении детей сцены фильма, где над младенцами бутафорски воспроизводили опыты, которые проводили над детьми ученые в Советском Союзе.

Напомним, что тогда прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 127 (пытки) и части 3 статьи 300 (изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ насилия).