Правоохранители закрыли уголовное дело относительно возможной пытки детей во время съемок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского. Производство открыли в апреле 2020-го.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, проводившая досудебное расследование.
Следователи допросили директора Харьковского детского дома, откуда были дети, принимавшие участие в съемках, а также медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, представителей творческой группы, работавшей над фильмом.
— Следователи установили, что в фильме «Дау. Дегенерация», распространенном в открытом доступе во всемирной сети «Интернет», не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости, - передают в пресс-службе.
Таким образом, в полиции не обнаружили признаков уголовных нарушений и закрыли уголовное дело.
Как пишет hromadske, в апреле 2020-го детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию, чтобы там расследовали участие младенцев-сирот из Харькова в съемках фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского.
Эксперт детской нейропсихологии Елена Самойленко называла насилием в отношении детей сцены фильма, где над младенцами бутафорски воспроизводили опыты, которые проводили над детьми ученые в Советском Союзе.
Напомним, что тогда прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 127 (пытки) и части 3 статьи 300 (изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ насилия).
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Правоохранители закрыли уголовное дело относительно возможной пытки детей во время съемок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского. Производство открыли в апреле 2020-го.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, проводившая досудебное расследование.
Следователи допросили директора Харьковского детского дома, откуда были дети, принимавшие участие в съемках, а также медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, представителей творческой группы, работавшей над фильмом.
— Следователи установили, что в фильме «Дау. Дегенерация», распространенном в открытом доступе во всемирной сети «Интернет», не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости, - передают в пресс-службе.
Таким образом, в полиции не обнаружили признаков уголовных нарушений и закрыли уголовное дело.
Как пишет hromadske, в апреле 2020-го детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию, чтобы там расследовали участие младенцев-сирот из Харькова в съемках фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского.
Эксперт детской нейропсихологии Елена Самойленко называла насилием в отношении детей сцены фильма, где над младенцами бутафорски воспроизводили опыты, которые проводили над детьми ученые в Советском Союзе.
Напомним, что тогда прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 127 (пытки) и части 3 статьи 300 (изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ насилия).
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа