В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода «Днестр-Черновцы». В результате аварии часть города осталась без воды.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной службы «Черновцыводоканал».

Так, разгерметизация трубопровода произошла на участке от насосной станции «Шубранец» до резервуаров чистой воды «Попова» в районе села Белая. В результате в трубе образовалась трещина длиной около трех метров, толщина стенки в месте трещины составляет 1 мм.

– В связи с необходимостью подготовки заезда к месту утечки, работы будут начаты 04.02.2021 года в дневное время. В настоящее время КП «Черновцыводоканал» формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе, - сообщили коммунальщики.

Ранее в Николаеве произошел прорыв водопровода.