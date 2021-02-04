В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода «Днестр-Черновцы». В результате аварии часть города осталась без воды.
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной службы «Черновцыводоканал».
Так, разгерметизация трубопровода произошла на участке от насосной станции «Шубранец» до резервуаров чистой воды «Попова» в районе села Белая. В результате в трубе образовалась трещина длиной около трех метров, толщина стенки в месте трещины составляет 1 мм.
– В связи с необходимостью подготовки заезда к месту утечки, работы будут начаты 04.02.2021 года в дневное время. В настоящее время КП «Черновцыводоканал» формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе, - сообщили коммунальщики.
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В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода «Днестр-Черновцы». В результате аварии часть города осталась без воды.
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной службы «Черновцыводоканал».
Так, разгерметизация трубопровода произошла на участке от насосной станции «Шубранец» до резервуаров чистой воды «Попова» в районе села Белая. В результате в трубе образовалась трещина длиной около трех метров, толщина стенки в месте трещины составляет 1 мм.
– В связи с необходимостью подготовки заезда к месту утечки, работы будут начаты 04.02.2021 года в дневное время. В настоящее время КП «Черновцыводоканал» формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе, - сообщили коммунальщики.
Ранее в Николаеве произошел прорыв водопровода.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа