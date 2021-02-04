Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало. Такое мнение чиновник высказал в комментарии НикВести 1 февраля

— Это очень мало, это деньги в песок, растворяются. Привлекать дополнительные источники финансирования. Туризм, нельзя так сказать, что вот программа, это финансирование туризма. Так или иначе, любая программа касается туризма…, - сказал Николай Маринов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие проекты для развития туризма областная государственная администрация подает для выделения финансирования в рамках Государственного фонда регионального развития, Николай Маринов сообщил, что это курорт Коблево. Он расчитывает получить финансирование уже в 2022 году. Стоимость проекта - 19 миллионов гривен.

— На ГФРР подан курорт Коблево, это изготовление проектной документации по курорту. Он получил достаточно высокую оценку. В этом году он не прошел по ГФРР, будем подавать на 2022 год. В этом году всего 700 тысяч гривен финансирование., общее - 19 миллионов гривен. Там основная цифра забита на следующие 2 года. Будем подавать на 2022 год, - сказал Николай Маринов.

В рамках презентации своего плана работы как заместителя губернатора Николаевщины по вопросам туризма, Николай Маринов рассказал о необходимости обновления туристического совета при ОГА.

— Есть такой орган, он сейчас есть, это Туристический совет, это такой совещательный орган, который состоит из представителей туристической отрасли. Они должны нам говорить, что делать. Делать такие запросы на власть. Он сейчас есть, но немного хочется усилить его участие в работе, потому что он немного перекошен сейчас в направлении фестивалей. А, к примеру, там должны присутствовать все направления сообщества: курортные регионы, отели, фестивали, музеи. Он не должен быть раздутым, но каждый представитель того или иного направления должен быть делегирован. Ему должны доверять все другие, - рассказал Николай Маринов.

Отвечая на вопрос НикВести о том, с цем из операторов туризма, с людьми, которые занимаются непосредственно развитием туризма в Николаевской области он переговорил о приоритетах развития отрасли, Николай Маринов рассказал, что это представители движения «Мрій ДІй».

— Пока мы провели переговоры с теми, кто присутствует в Николаеве, практически со всеми. В принципе, эта программа основывается на их видении в том числе. Сейчас немного потеплеет, мы начнем объезд регионов всех туристических «МрійДій», например. Они много внимания уделяют туризму. Еще группа людей, которые проводят фестивали у нас, - сказал Николай Маринов. — Ну это тоже «МрійДій», - уточнил журналист. — Ну, фактически да, - сказал чиновник. — У нас «МрійДІй» - это рупор развития туризма в Николаевской области?, - спросил журналист. — Они рядом находятся, они стремятся, они первые, кто хотели об этом говорить, мы с ними и переговорили, - пояснил Николай Маринов.

Говоря об направлениях в развитии туристической отрасли в Николаевской области, Николай Маринов рассказал, что по его мнению, необходимо обратить внимание на 4 основных направления в регионе.

— На самом деле, мы выбрали 4 таких самых первых региона, которые будут самыми приоритетными, поскольку там самое большое скопление туристических объектов, а турист хочет ехать туда, где му больше можно посмотреть. Первый регион - север: Первомайск, Мигия, Актово, Богдановка, Гранитно-Степовое Побужье, каньоны и бугские пороги, Родоновое и другие озера с кристальной водой. Это чудесные места для развития кемпингов, глемпингов. Там ведется такая работа сейчас, но нужно перехватить поток, который идет с киевской трассы, сюда на юг и потом растекается на Херсонщину и курорты Николаевской области. Туристы с удовольствием посмотрят, что происходит в этом регионе. Но нужна стандартизация и приведение в порядок туристической инфраструктуры, - рассказал он.

Второй регион - это побережье Черного моря, курорты Коблево, Морское, Луговое, Рыбаковка, Черноморка, Очаков и другие, а также Тилигульский ландшафтный парк, винзаводы «Коблево», «Радсад», устричная ферма «Скифия», туристические памятники, которые там находятся.

— Вы уже знаете, что планируется объединить эти курорты, они разрезаны лиманом. Планируется объединить все эти курорты дорогой, то, что называли «николаевской ривьерой», - расскзаал Николай Маринов.

По его мнению, большой резерв роста также в развитии инфраструктуры водного транспорта.

— Мы водный регион, и водного транспорта - это большой приоритет. Для этого нужны современные причалы в курортных городках, чтобы можно было маленькими маршруртами перемещаться с курорта на курорт, в Николаев, на Кинбурн, Березань. Тут еще нужна либерализация законодательства и некоторые организационные вопросы. Потому что сейчас немного зарегулировано прибрежное плаванье, - рассказал вице-губернатор Николаевщины.

Что касается Николаева, то, по мнению Николая Маринова, здесь следует развивать туризм вокруг судостроительной темы.

— Николаев, конечно, центр судостроения и Советского союза, и Российской империи. Город на воде. Поэтому, это развитие туризма вокруг судостроительной темы, это музеи, Старофлотские казармы, возможно новые объекты, о которых уже кто-то где-то писал. Это реконструкция Набережных с обоих сторон Ингула, Южного Буга. Транзитный поток через Николаевщину сейчас по подсчетам некоторых экспертов, достигает летом - с Херсонщины на Одесчину и обратно, на наши курорты - где-то 6 - 7 миллионов человек. Но очень маленькая часть из них заезжает в Николаеве и оставляет здесь свои деньги. Поэтому, нашей задачей будет затянуть их сюда, чтобы они здесь тоже немного денег потратили. Туризм - это вообще более экономическая категория, поэтому мы ее будем считать более в денежном выражении, - сказал Николай Маринов.

Еще один регион, на котором ОГА планирует сосредоточиться - это Кинбурнская коса.

— Природные ландшафтные парки и Национальные парки - это заповедные зоны, но там предусматривается развитие рекреации, и первое, что нам нужно сделать - это планирование территории и создание плана организации территории парков, где будут четко определено: вот здесь развиваем туризм, рекреацию. Это даст возможность легально и цивилизовано развивать там туризм. Так же его надо замкнуть и на водные маршруты, - рассказал Николай Маринов.

Николай Маринов также рассказал о минимальных стандартах оборудования туристического объекта.

— Любой объект, будь это Актовский каньон или что-то другое, Дикий сад, например. Минимальный стандарт: к нему должен быть подъезд, никто туда не поедет по плохой дороге, туалет должен быть. Обязательно - фотозоны. Вы знаете, что туризм сейчас - это примета времени. Чтобы туризм работал, как экономика, там должны быть места для ночлега либо кемпинги, места для установки палаток, либо отели или санатории. Общественное питание, возможность приобрести сувениры. Инфраструктура для массовых мероприятий, возможность проведения фестивалей в этих местах, - расскзал Николай Маринов.

Он также сообщил, что планирует создать туристический веб-сайт, где будет систематизирован реестр туристической инфраструктуры, туристические новости.

— Мы будем собирать все новости про туризм на Николаевщине, любые, с самых маленьких ОТГ, о чем угодно, собирать туда. Туристы, когда видят много позитива с какого-то региона. они начинают его более детально рассматривать для туристических поездок. На этот вебсайт мы будем выкладывать всю туристическую статистику, которую нам удастся собрать, потому что это очень интересно для инвесторов, - рассказал он.

Кроме этого, Николай Маринов считает необходимым организовывать информационные туры для журналистов и блогеров.

— Там, где мы строим дороги, например, в Кропивницкий, Днепр, в этих регионах мы будем проводить уже в этом году туристические информационные туры. журналисты, блогеры, мы их будем привозить. Им за это деньги никто не платит, наша задача - привести их и показать то, что им интересно посмотреть, - рассказал Николай Маринов.

Говоря о финансировании, он рассказал о намерениях создать Агентство регионального развития, которое бы занималось сотрудничеством с международными организациями, написанием проектов.

— С чего финансировать развитие туризма? Это, конечно же, областной бюджет, но у него возможности очень ограничены. Например, на программу развития туризма в этом году предусмотрено всего 1,6 миллионов гривен. Это не все мероприятия, конечно же, строительства дорог и инфраструктуры там нет. Поэтому, еще софинансирование с бизнесом. Возвращаясь к туризму, мы не будем делать никаких мероприятий, если они не будут софинансироваться бизнесом. Мы считаем, что бизнес должен быть заинтересован в том, что мы делаем. Государственные программы и субвенции, инвестиции и международные организации. Мы планируем создать Агентство регионального развития, которое будет заниматься сотрудничеством с международными организациями, написанием проектов. Эта работа сейчас не ведется. Но там очень большой есть запас, где брать деньги, - подытожил Николай Маринов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.