Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину снизился на 5 процентных пунктов по сравнению с октябрем 2020 года и сейчас составляет 29%.

Об этом свидетельствют результаты опроса Левада-центра.

– Уровень доверия к Владимиру Путину несколько снизился: сейчас он составляет 29%, тогда как в октябре 2020 был 34%. Уровень доверия Алексею Навальному впервые превысил соответствующий показатель у Геннадия Зюганова – сейчас он составляет 5%, у лидера КПРФ – 4%, - говорится в опросе.

В ходе опроса респондентов просили назвать несколько политиков или общественных деятелей, которым они доверяют больше всего.

В августе-октябре 2020 года уровень доверия к Путину держался на уровне 33-34%. В ноябре 2017 года уровень доверия к Путину составлял 59%.

Уровень одобрения деятельности Путина составляет 64%. Не одобряют деятельность российского президента – треть населения (34%).

Среди респондентов в возрасте 18-24 лет одобряет деятельность Путина 51% (в январе 2020 года таких было 68%), в группе 25-39 лет – 57% (в январе 2020 – 62%).

Половина россиян (49%) считают, что страна движется по правильному пути, 40% – считают иначе.

Отмечается, что половина респондентов, которые получают новости из соцсетей (50%) или из интернет-изданий (47%), склоняются к негативной оценке происходящего. 57% тех, кто узнаёт новости по телевидению, уверены в правильном пути России.

Исследование проходило 29 января – 2 февраля. Методом личного интервью было опрошено 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.