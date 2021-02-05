Президент Владимир Зеленский спустя четыре дня после своего дня рождения устроил вечеринку, на которой присутствовали около 30 человек, хотя согласно правилам карантина, действующем в Украине проводить мероприятия на более чем 20 человек сейчас запрещено.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Как отмечается, празднования прошли в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

На праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске.

— В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра, — напоминают авторы материала.

Празднование состоялось в центре Киева в доме на Грушевского, 9а в Киеве, где семья президента имеет квартиру, оформленную на кипрскую фирму его жены Елены. Однако, по данным «Схем», само мероприятие состоялось в другой квартире с террасой, которая принадлежит Миндичу.

Из представителей власти вечеринку Зеленского посетили, его первый помощник Сергей Шефир, глава ОПУ Андрей Ермак и его зам Кирилл Тимошенко.

Также были участники «Квартала-95» Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин и другие.

По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около 8 часов.

«Схемы» обратились к пресс-службе президента с просьбой прокомментировать, почему Зеленский считает приемлемым в разгар карантина устраивать вечеринку в несколько десятков гостей, еще и без защитных масок, и какой пример он этим подает для других граждан.

Также журналисты спросили, на каких условиях Тимур Миндич предоставил квартиру для празднования, и не видит президент рисков в дружбе с товарищем и бизнес-партнером олигарха.

На момент публикации журналисты не получили ответ из Офиса Зеленского не получили.