Член палаты представителей США Джейми Раскин в четверг направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.
Об этом пишет CNN.
Процесс по импичменту начинается во вторник 9 февраля. Раскин утверждает, что показания Трампа необходимы после того, как он оспорил утверждения Палаты представителей о том, что он подстрекал к восстанию в Капитолий.
Адвокаты Трампа быстро ответили на запрос Раскина, написав письмо из трех абзацев, в котором говорится, что запрос является признаком того, что Палата представителей не может доказать свои обвинения против Трампа.
— Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры, — говорится в письме адвокатов.
Советник Трампа Джейсон Миллер также подтвердил, что бывший президент отклонил запрос.
— Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства, — сказал он.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп нанял новую команду защиты незадолго до начала второго судебного процесса по импичменту.
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Член палаты представителей США Джейми Раскин в четверг направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.
Об этом пишет CNN.
Процесс по импичменту начинается во вторник 9 февраля. Раскин утверждает, что показания Трампа необходимы после того, как он оспорил утверждения Палаты представителей о том, что он подстрекал к восстанию в Капитолий.
Адвокаты Трампа быстро ответили на запрос Раскина, написав письмо из трех абзацев, в котором говорится, что запрос является признаком того, что Палата представителей не может доказать свои обвинения против Трампа.
— Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры, — говорится в письме адвокатов.
Советник Трампа Джейсон Миллер также подтвердил, что бывший президент отклонил запрос.
— Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства, — сказал он.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп нанял новую команду защиты незадолго до начала второго судебного процесса по импичменту.
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