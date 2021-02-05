В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила сепаратистов, которые агитировали за возрождение СССР.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, участники группы входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающих за «возрождение обновленных республик СССР». По замыслу заказчиков, фигуранты должны были агитировать население за возвращение в «правовое поле СССР». Затем они планировали сформировать органы советской госвласти через процедуру так называемого народовластия.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники хотят провести фейковые «всесоюзные выборы» для создания альтернативных органов управления всех уровней. Конечной целью участников движения является восстановление СССР путем проведения «открытого волеизъявления народа». Официальные органы власти Украины должны сложить полномочия в пользу новоизбранной советской власти.

Выполняя инструкции кураторов из РФ, фигуранты должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании граждан восстановить Украинскую ССР. Сотрудники СБУ задокументировали, что организатор украинского центра движения обратилась с официальным заявлением в государственные органы власти об открытии в одном из поселков Запорожья избирательного участка для проведения фейкового волеизъявления. Она также требовала финансирование за счет местного бюджета, чиновники которого еще должны были поспособствовать проведению «выборов».

В ходе обыска по месту жительства фигурантки правоохранители изъяли компьютерную технику, агитационные материалы и документацию с подтверждением преступной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Закарпатской области руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Правоохранители не исключают вмешательства во внутренние дела Украины.