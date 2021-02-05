Работник Менского зоопарка погиб 4 февраля от нападения тигра, которого он собирался покормить.
Как сообщается на сайте полиции Черниговской области, 47-летний мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.
Полиция открыла по данному факту уголовное дело по части 2 статье 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Зоопарк в городе Мена на северо-востоке Черниговской области существует с 1977 года. В нем живут около тысячи животных 140 видов.
Напомним, в Харьковской области ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего мальчика.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Работник Менского зоопарка погиб 4 февраля от нападения тигра, которого он собирался покормить.
Как сообщается на сайте полиции Черниговской области, 47-летний мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.
Полиция открыла по данному факту уголовное дело по части 2 статье 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Зоопарк в городе Мена на северо-востоке Черниговской области существует с 1977 года. В нем живут около тысячи животных 140 видов.
Напомним, в Харьковской области ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего мальчика.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа