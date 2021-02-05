Количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшается в большинстве стран после стремительного подъема в начале января, как и количество смертельных случаев. Впервые с начала пандемии такое происходит практически во всех регионах мира. Между тем количество вакцинированных людей уже превысило количество инфицированных за все время кризиса.

Об этом сообщает Axios.

Наибольший спад наблюдается в Европе — количество новых случаев заражения и смертей в феврале пребывает на уровне показателей середины октября, когда вспышка инфекции усиливалась, пока не достигла «исторического» пика в ноябре.

Похожая картина в Северной Америке — сейчас заболеваемость упала до уровня ноября.

В других частях мира спад выражен не так сильно, а в Океании заболеваемость держится на стабильно низком уровне, почти без перепадов.

Количество заражений в Южной Америке уменьшилось до уровня начала скачка заболеваемости в январе, но до сих пор находится на высоком уровне. В Азии ситуация на уровне августовской, когда количество заражений росло, пока не достигло пика в середине октября.

В Африке пандемическая ситуация тоже вернулась к уровню августа.

Сейчас единственное, что растет, — это количество прививок. В странах Южной Азии при этом растет уверенность, что пандемия может затихнуть еще до того, как вакцины от коронавируса станут широко доступными.

Axios отмечает, что большинство оптимистических прогнозов в течение пандемии не оправдались, поэтому нынешний спад вполне может обернуться ростом уже через несколько недель.

Напомним, что первый случай коронавируса был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 — вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

На вакцинацию, достаточную для окончания пандемии и возвращения жизни в привычное русло, миру может понадобиться 7 лет при нынешних темпах прививок.