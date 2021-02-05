В четверг, 4 февраля, в Омске умер заместитель главврача по анестезиологии и реанимации больницы скорой помощи №1 Сергей Максимишин. Он работал в больнице в течение 28 лет. Именно в этом лечебном заведении лечили Алексея Навального после отравления «Новичком».

Какк сообщают российские СМИ, он умер на рабочем месте из-за сердечного приступа.

– Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал, - заявила «Открытым медиа» пресс-секретарь МОН Омской области Галина Назарова.

По ее словам, Максимишина положили в реанимацию, и он там умер.

Соратник Навального Леонид Волков в комментарии CNN подтвердил, что Максимишин руководил лечением российского оппозиционера в Омской больнице.

– Он знал больше кого бы то ни было о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью. Но система здравоохранения в России оставляет желать лучшего, поэтому врачи в его возрасте могут умирать внезапно. Сомневаюсь, что его смерть будут расследовать, - сказал Леонид Волков.

Как известно, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.