Гонконгским школам приказано принять более патриотичную учебную программу. Учителя обязаны сообщать о любых нарушениях городского закона о национальной безопасности. Реформы в образовательной школе призваны недопустить повторения протестов 2019 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Меры, объявленные поздно вечером в четверг, направлены на привитие патриотизма детям детсадовского возраста посредством «рассказывания историй, ролевых игр, рисования, пения, танцев и других занятий». Шестилетних школьников научат запоминать преступления, признанные уголовно наказуемыми по закону о национальной безопасности. Отныне дети должны научится распозновать подрывную деятельность, экстремизм, терроризм и государственную измену. Учебная программа охватит все предметы от биологии до математики.

«Основы образования в области национальной безопасности заключаются в том, чтобы развить у учащихся чувство принадлежности к стране, привязанность к китайскому народу, чувство национальной идентичности, а также осознание и чувство ответственности за обеспечение национальной безопасности», - говорится в заявлении управления образования Гонконга.

Новая учебная программа затронет на работу примерно 52 международных школ Гонконга, которые в основном обслуживают эмигрантов из города. В заявлении правительства говорится, что международные школы несут «ответственность» за то, чтобы помочь своим ученикам «приобрести правильное и объективное понимание» закона.

Ранее Пекин обвинял систему образования Гонконга в разжигании инакомыслия и организации многомесячных протестов против усиления власти китайского правительства над бывшей британской колонией.

Правительство Гонконга пыталось ввести программу патриотического воспитания в 2012 году, но отложило это решение после массовых протестов. Последняя попытка сделать это еще больше приведет школы Гонконга в соответствие с системой образования в материковом Китае, где студенты, например, должны изучать учение президента Си Цзиньпина.

Согласно данным Bloomberg, студенты университетов и старшеклассники составили большинство передовых участников протеста 2019 года. Студенты также организовали акции протеста, в том числе формирование живых цепей, теперь новый закон запрещает это.

Ип Кин-юен, бывший депутат и вице-президент Союза профессиональных учителей Гонконга, сказал, что новые руководящие принципы «не способствуют обучению или развитию молодых умов» и что в среде, где люди пытаются избежать неприятностей, «естественной реакцией будет самоцензура».

В рамках агитации правительство выпустило 7-минутный анимационный ролик с изображением совы, объясняющий концепцию национальной безопасности, в котором говорится, что она охватывает все аспекты жизни гонконгского общества, включая культуру, кибербезопасность и экологию. В видео также говорится, что это «право и обязанность центральных властей принимать Закон о национальной безопасности» и что в других странах действуют аналогичные законы.

Ранее НикВести сообщали, что в Гонконге демонстранты вышли на улицы, чтобы добиться выполнения своего требования - отмены нового закона об экстрадиции.