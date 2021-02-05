Офис генерального прокурора начал расследование в отношении возможного вмешательства бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность народных депутатов от фракции «Слуга народа».

Об этом пишет hromadske со ссылкой Bihus.Info.

Вероятно, в сферу влияния Павлюка входят около 30 народных избранников, которые голосуют в интересах олигарха Рината Ахметова.

Так, у офиса Павлюка замечали народных депутатов Дмитрия Соломчука, Олега Марусяка, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Воробья. Двое последних заходили к Павлюку непосредственно перед голосованием за Госбюджет-2021, которое состоялось 15 декабря.

Кроме того, вероятно, в группу Павлюка также входят народные депутаты Павел Павлиш, Елена Лис, Юлия Диденко, Оксана Гринчук, Николай Галушко, Игорь Негулевський, Алексей Леонов, Александр Аликсийчук, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук и племянник бизнесмена Максим Павлюк.

Журналисты проанализировали все важные для олигарха законопроекты и выяснили, что в 4 из 5 случаев депутаты из группы Павлюка поддерживали выгодные для бизнеса Ахметова законы. Ранее журналисты-расследователи Bihus.Info писали, что офис Павлюка расположен в нескольких десятках метров от Офиса президента, который сам бизнесмен часто посещает.

Дело открыли по части 1 статьи 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля). Санкция этой статьи предусматривает ряд возможных наказаний: штраф до 340 тысяч гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.

Ранее сообщалось, что офис Генпрокурора и Служба безопасности Украины выписали подозрение в покушении на убийство «правой руки» Баканава - генерала Наумова полковнику СБУ Дмитрию Нескромному.