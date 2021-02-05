Бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты на довыборах в Черкасской области от партии «Европейская Солидарность».

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он заявил, что Роман Сущенко возглавляет партийную ячейку «ЕС», был избран первым заместителем главы областного Совета.

Партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области.

— Роман хорошо знает проблемы Черкасского края и потому принесет много пользы в парламенте, в том числе и жителям области. Именно благодаря таким людям как Роман авторитет и поддержка партии растут и — уверен — будут и дальше расти, - пишет Петр Порошенко.

Как известно, корреспондент украинского информагентства «Укринформ» во Франции Роман Сущенко был задержан в Москве в сентябре 2016 года, когда приехал в Россию навестить родственников. В октябре 2016-го ФСБ РФ выдвинула Сущенко официальное обвинение в шпионаже.

4 июня 2018 года суд в Москве признал виновным в «шпионаже» и приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко. Осужденный Сущенко в последнем слове не признал вины.

7 сентября 2019 года Сущенко и еще 23 незаконно удерживаемые Кремлем украинца вернулись в Украину во время большого обмена пленных с Россией.

После этого Роман Сущенко заявлял, что и в дальнейшем планирует работать в агентстве «Укринформ».

Напомним, что в январе 2020 года в Николаеве открылась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.