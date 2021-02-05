Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть ФСБ России, которая состояла из бывших спецназовцев военной разведки и действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что украинцев завербовали, после чего те выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко. Для выполнения своих задач агенты вербовали и чиновников ВСУ.

В частности, им поручили создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области. Они должны были способствовать проникновению диверсионных групп с временно оккупированных территорий и организовывать спецподготовку подобранных людей. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных сил на аэродроме «Кульбакино».

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных сил, кадровый состав и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Минобороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Агенты также должны были похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Во время обысков у них изъяли склад оружия и боеприпасов: четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, более 4 тысяч патронов различного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.

Сейчас в отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по части 1 статьи 111 (Государственная измена), части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по части 1 статьи 114 (Шпионаж) УК Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность интернет-агитаторов, которые по заданию российских кураторов распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности страны. Они действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.