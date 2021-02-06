Всемирная федерация борьбы (UWW) сообщила о решении перенести из России Чемпионат мира по борьбе 2022 года.
Соревнования будут перенесены из Красноярска в столицу Сербии Белград, сообщили в организации.
В федерации сообщили, что решение было принято после постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с которым на территории РФ нельзя проводить крупные международные соревнования.
В то же время, ЧМ по борьбе 2023 года может состояться в России, если санкции против страны к тому времени перестанут действовать.
В декабре 2019 года ВАДА отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года, но CAS сократил ее дисквалификацию до двух лет, в течение которых атлеты из РФ будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом.
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Всемирная федерация борьбы (UWW) сообщила о решении перенести из России Чемпионат мира по борьбе 2022 года.
Соревнования будут перенесены из Красноярска в столицу Сербии Белград, сообщили в организации.
В федерации сообщили, что решение было принято после постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с которым на территории РФ нельзя проводить крупные международные соревнования.
В то же время, ЧМ по борьбе 2023 года может состояться в России, если санкции против страны к тому времени перестанут действовать.
В декабре 2019 года ВАДА отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года, но CAS сократил ее дисквалификацию до двух лет, в течение которых атлеты из РФ будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа