Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в пригороде Красногоровки боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Водяного они несколько раз стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков боевики неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский военный — его оперативно доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Возле Новозвановки и Южного боевики совершили несколько прицельных выстрелов из стрелкового оружия. В результате двое украинских военных получили огнестрельные ранения. Их также доставили в лечебные учреждения, состояние здоровья — удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.

Напомним, ранее на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате двое бойцов погибли.