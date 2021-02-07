В столице Мьянме Янгоне не менее две тысячи человек вышли на акцию протеста против военных, устроивших военный переворот. Кроме этого, люди недовольны тем, что им заблокировали социальные сети — Facebook, Instagram и Twitter, а мобильная связь работает с перебоями.

Об этом сообщает BBC.

Люди скандировали, что не хотят военной диктатуры. Один из протестующих заявил, что они будут двигаться вперед, пока не добьются демократии. Демонстрации также проходят в городах Мауламин и Мандалай.

Многие держали фотографии задержанного лидера Аун Сан Су Чжи и были одеты в красный цвет — цвет ее партии.