В столице Мьянме Янгоне не менее две тысячи человек вышли на акцию протеста против военных, устроивших военный переворот. Кроме этого, люди недовольны тем, что им заблокировали социальные сети — Facebook, Instagram и Twitter, а мобильная связь работает с перебоями.
Об этом сообщает BBC.
Люди скандировали, что не хотят военной диктатуры. Один из протестующих заявил, что они будут двигаться вперед, пока не добьются демократии. Демонстрации также проходят в городах Мауламин и Мандалай.
Многие держали фотографии задержанного лидера Аун Сан Су Чжи и были одеты в красный цвет — цвет ее партии.
Фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи и старшие лидеры ее Национальной лиги за демократию (НЛД) находятся под домашним арестом с тех пор, как армия взяла под свой контроль правительство и объявила чрезвычайное положение на год.
Временным президентом страны стал командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.
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В столице Мьянме Янгоне не менее две тысячи человек вышли на акцию протеста против военных, устроивших военный переворот. Кроме этого, люди недовольны тем, что им заблокировали социальные сети — Facebook, Instagram и Twitter, а мобильная связь работает с перебоями.
Об этом сообщает BBC.
Люди скандировали, что не хотят военной диктатуры. Один из протестующих заявил, что они будут двигаться вперед, пока не добьются демократии. Демонстрации также проходят в городах Мауламин и Мандалай.
Многие держали фотографии задержанного лидера Аун Сан Су Чжи и были одеты в красный цвет — цвет ее партии.
Фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи и старшие лидеры ее Национальной лиги за демократию (НЛД) находятся под домашним арестом с тех пор, как армия взяла под свой контроль правительство и объявила чрезвычайное положение на год.
Временным президентом страны стал командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов